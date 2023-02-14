إخماد حريق في مستودع بجدة ولا إصابات

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إخماد حريق نشب في مستودع بجدة، دون إصابات.
وقالت المديرية في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: أخمد مدني جدة حريقًا في مستودع، ولا إصابات.
في وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في الأحساء عن إخماد حريق في محل تجاري بحي الهفوف، دون إصابات.
ونشر الدفاع المدني صورًا لعمليات الإخماد داخل المحل التجاري، ومحاولات أفراد الدفاع للسيطرة على الحريق.
كما أعلنت قوات المديرية العامة للدفاع المدني في الدمام إخماد حريق في مستودع بحي المحمدية، ونشر حساب الدفاع المدني على تويتر لقطات تبين جهود رجاله في مباشرة الحادث والسيطرة عليه.