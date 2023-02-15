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الحادث لم يسفر عن أي إصابات

إخماد حريق نشب في محال تجارية بجدة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ صباحاً
إخماد حريق نشب في محال تجارية بجدة
المواطن - فريق التحرير

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أخمد الدفاع المدني بجدة، اليوم الأربعاء، حريقًا في محال تجارية بحي مشرفة، دون وقوع إصابات.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: أخمد مدني جدة حريقًا في محال تجارية بحي مشرفة، ولا إصابات.

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ونشر الدفاع المدني صورة أثناء إخماد الحريق.

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