إخماد حريق نشب في محال تجارية بجدة

أخمد الدفاع المدني بجدة، اليوم الأربعاء، حريقًا في محال تجارية بحي مشرفة، دون وقوع إصابات.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: أخمد مدني جدة حريقًا في محال تجارية بحي مشرفة، ولا إصابات.

ونشر الدفاع المدني صورة أثناء إخماد الحريق.