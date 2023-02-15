إخماد حريق نشب في محال تجارية بجدة

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أخمد الدفاع المدني بجدة، اليوم الأربعاء، حريقًا في محال تجارية بحي مشرفة، دون وقوع إصابات.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: أخمد مدني جدة حريقًا في محال تجارية بحي مشرفة، ولا إصابات.
ونشر الدفاع المدني صورة أثناء إخماد الحريق.