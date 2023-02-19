إزالة تعديات على 51 مسجدًا بجازان

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اكتشاف تعديات على عدادات الكهرباء والمياه لـ51 مسجدًا وجامعًا بمنطقة جازان.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد: إنها قامت بمشاركة مزودي الخدمة بشركتي الكهرباء والمياه في عددٍ من محافظات وقرى منطقة جازان بإزالة التعديات وإحالة المعتدين للجهات المختصة.

جاء ذلك في تقرير صادر عن إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها بالوزارة أوضح أن التعديات اشتملت استغلال تيار الكهرباء الخاص بالمساجد لـ”منازل، ومستوصفات، ومحطات وقود، ومزارع وغطاسات في آبار المزارع، وأحواش، وسكن عمالة” تسببت في ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء بفواتير بعشرات الآلاف شهريًّا.

التعديات طالت خدمات المساجد

كما أوضح التقرير أن التعديات التي تمت إزالتها طالت كذلك خدمات المياه للمساجد من قبل منازل وأحواش وسكن عمالة ومنازل مجاورة للمساجد تسببت بانقطاع خدمات المياه على المساجد بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك، وذلك بعد الوقوف على المواقع ومباشرة الحالات والتأكد منها من قبل مراقبين ومراقبات فرع الوزارة بالمنطقة.

وتأمل الوزارة من الإخوة المواطنين والمقيمين التعاون معها في الإبلاغ عن أي حالات تعدّ على أملاك المساجد وخدماتها ومرافقها عبر رقم الاتصال الموحد 1933، أو بزيارة الفروع لتقديم بلاغات سيتم التعامل معها بكل سرية، مؤكدة أن التعدي على بيوت الله وخدماتها ومرافقها محرمة شرعًا، ويستوجب العقوبة نظامًا.

وأكدت الشؤون الإسلامية، مواصلة الحملات الميدانية للمراقبين والمراقبات لرصد أي تعدٍّ أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه ولمرافق المساجد، وذلك في إطار حرصها على المال العام وحماية بيوت الله ومرافقها.