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ضمن منافسات الدوري الإسباني

إصابة كورتوا قبل لقاء مايوركا ضد الريال

2023-02-05 الساعة 4:57
إصابة كورتوا قبل لقاء مايوركا ضد الريال
المواطن - فريق التحرير

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تلقى الجهاز الفني للمرينغي بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي صدمة قوية قبل انطلاق مباراة ريال مايوركا ضد الريال، بإصابة حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

إصابة كورتوا قبل مباراة اليوم

وتواجد كورتوا في التشكيل الأساسي لمباراة ريال مايوركا ضد الريال، إلا أنه اشتكى من آلام عضلية خلال عمليات الإحماء، قبل أن يُغادر المستطيل الأخضر، من أجل إجراء فحص طبي.

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وأعلن نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عدم قدرة كورتوا للمشاركة، ليضطر أنشيلوتي للدفع بالحارس الأوكرامي أندري لونين بدلًا منه في مباراة اليوم.

كورتوا
كورتوا – المصدر @realmadrid

مباراة ريال مايوركا ضد الريال

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا ضد الريال الآن، على ملعب “إيبيروستار”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني الممتاز، وتُشير النتيجة إلى تأخر المرينغي بهدف دون رد بعد مرور 13 دقيقة.

ريال مايوركا ضد الريال
لاعبو ريال مايوركا – المصدر @RCD_Mallorca

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 45 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منافسه برشلونة المتصدر.

وتُعد مباراة ريال مايوركا ضد الريال اليوم هي الأخيرة للمرينغي قبل السفر إلى المغرب، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، يوم الأربعاء المقبل، في نصف النهائي.

المرينغي قبل مباراة مايوركا ضد الريال
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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