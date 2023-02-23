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من إنتاج مجموعة MBC

إطلاق أغنية 1727 لـ ماجد المهندس احتفاءً بيوم التأسيس

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
إطلاق أغنية 1727 لـ ماجد المهندس احتفاءً بيوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

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في ذكرى يوم تأسيس المملكة، أطلقت الهيئة العامة للترفيه و”مجموعة MBC” أغنية احتفالية بهذه المناسبة بعنوان “1727” من غناء النجم ماجد المهندس.

وكتب كلمات الأغنية خالد المريخي، ووضع ألحانها محمد بودله، توزيع موسيقي سيروس، إنتاج “مجموعة MBC”، وتوزيع “بلاتينوم ريكوردز”.

تاريخ المملكة

ويشير عنوان الأغنية إلى تاريخ تأسيس الدولة السعودية في عام 1727م، والموافق 1139هـ، حيث تسلط الأغنية عبر كلماتها والفيديو كليب المصاحب على تاريخ المملكة الراسخ والممتدّ عبر أكثر من ثلاثة قرون حافلة بالأصالة والتراث والإنجازات على كافة الأصعدة، بدءًا من عهد المؤسس الإمام محمد بن سعود وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وكانت حلقة 22 فبراير من “سعودي آيدول” في العرض المباشر السادس للبرنامج قد شهدت أول بثٍّ رسمي للأغنية التي تخلّلت العروض المباشرة، فيما تعرض الأغنية عبر قنوات ومنابر “مجموعة MBC” وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

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