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تمكنها من قطع 300 كم بالشحنة الواحدة

إطلاق أول حافلة كهربائية بجدة تعمل بالبطارية

2023-02-02 الساعة 2:36
إطلاق أول حافلة كهربائية بجدة تعمل بالبطارية
المواطن - فريق التحرير

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دشن الهيئة العامة للنقل، اليوم الخميس، أول حافلة ركاب كهربائية في جدة تعمل ببطارية تمكنها من قطع 300 كم بالشحنة الواحدة.

حافلة صدقة للبيئة

وبحسب تقرير نشرته “قناة الإخبارية” تتميز هذه الحافلة بأنها صديقة للبيئة، وتعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة، ويأتي تدشينها تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للنقل وشركة “سابتكو”.

مرحلة تجريبية

ومن المقرر إطلاق هذه المركبة كمرحلة تجريبية في جدة لتقييم التجربة ودراسة كيفية تعميمها في مناطق المملكة، وسيتم إطلاق الحافلة في مسارات محددة لم يتم تحديدها بعد، على أن يتم فيما بعد تعميمها في كافة المسارات بجدة.

ولفت إلى أنه سيتم تطبيق هذه التجربة لفترة من 3 لـ 6 أشهر ثم الاطلاع على نتائجها، وفوائدها.

طاقة نظيفة

ومن جانبه قال رئيس هيئة النقل رميح الرميح أن الحافلة الكهربائية سيتم إطلاقها في الرياض كما أعلنت الهيئة الملكية بالرياض في شهر مارس بطاقة نظيفة لتخفيف الازدحامات والمحافظةً على البيئة.

وأضاف أنهم يعملون في هيئة النقل العام على منع الازدحام ، مع العمل على توفير النقل العام بطاقة نظيفة، في وقت تعمل فيه المملكة رغم كونها دولة نفطية أن تصبح دولة بيئية بدليل العديد من المشاريع البيئية الخضراء التي تعمل على تخفيض الانبعاثات.

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