إعلان نتائج وظائف الحرس الوطني على بند التشغيل والصيانة

أعلنت وزارة الحرس الوطني، عن ترشح 344 متقدمًا ومتقدمة لـ 33 وظيفة على بند التشغيل والصيانة في كافة التخصصات، وذلك لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، الجامعة).

ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية للوظائف المعلنة سابقًا، وذلك بمركز بدر الثقافي بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1444/08/06هـ.

شروط إجراء المقابلة

وأوضحت أن شروط إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية هي:

1- إحضار أصل الهوية الوطنية.

2- الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر ذلك عدولًا عن الرغبة في الترشيح.

3- إحضار أصل وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع نسخة منها.

4- إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

5- إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه.

6- الحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة 8 صباحًا، ماعدا الأيام الواقعة في شهر رمضان المبارك يكون الحضور الساعة 10 صباحًا.

ويمكن الاستعلام عن التفاصيل عبر (هنا).