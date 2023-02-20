إغلاق المدارس والجامعات اللبنانية غدًا بسبب الزلزال الأخير

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أعلنت وزارة التعليم اللبنانية، غلق المدارس والجامعات غدًا؛ بسبب الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين، وشعر به سكان لبنان وسوريا وفلسطين والقاهرة.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة، يوم غد الثلاثاء، بعد الزلزال الذي حدث مساء اليوم وشعر بها سكان لبنان والمنطقة.
وكلف الوزير الحلبي المسؤولين عن إدارة كل هذه المؤسسات الرسمية والخاصة، بالكشف الهندسي مجددًا على مباني المؤسسات التعليمية كافة؛ للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني، لم تكن ظاهرة في الكشف الأول.
ودعا الحلبي إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة، والإبلاغ عن أية إشارات تشكل خطرًا على المباني التعليمية.
وسمع المواطنون صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.
ووفقًا لوسائل إعلام تركية، فإن الزلزال دمر أبنية كانت آيلة للسقوط في مدينة أنطاكيا.
وكشف المرصد الأمريكي أن عمق الزلزال الأخير الذي ضرب ولاية هاطاي التركية 10 أمتار.