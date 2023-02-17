عملية الـ60 دقيقة تنهي معاناة أربعيني تجاوز وزنه 206 كجم أعراض إدمان الأطفال للأجهزة الإلكترونية رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي إغلاق طريق الكورنيش الفرعي داخل منطقة الفورمولا 1 بجدة لمدة يومين الاتحاد يستعيد بريقه مع نونو سانتو مقترح بالإكثار من المصليات في المنتزهات والروضات النصر صاحب أطول سلسلة بدون هزيمة بالدوري هارون كمارا ورقة نونو سانتو الهجومية الرابحة رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي نسفوا مبدأ حسن النوايا الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي
أعلن مرور جدة عن بدء المرحلة الأولى من الخطة المرورية بإغلاق طريق الكورنيش الفرعي (داخل منطقة الفورمولا 1) المتجه لحلبة كورنيش جدة.
وأوضح المرور في تغريدة له عبر تويتر أن الإغلاق سيكون خلال الفترة من (18 فبراير حتى 20 فبراير)، استعدادًا لاستضافة فورمولا 1 وذلك بهدف تنفيذ أعمال الصيانة.
ويُعد سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 جزءًا من الرؤية الأوسع لمستقبل المملكة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة الجميع عبر مختلف الشرائح الاجتماعية، بدءًا من النواحي الثقافية ووصولًا إلى الرياضة، لكي يحصل كل فرد على فرصة تحقيق أحلامه والإسهام في بناء أمّة أكثر ازدهارًا.