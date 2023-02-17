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إجراء صيانة استعدادًا لاستضافة المسابقة

إغلاق طريق الكورنيش الفرعي داخل منطقة الفورمولا 1 بجدة لمدة يومين

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
إغلاق طريق الكورنيش الفرعي داخل منطقة الفورمولا 1 بجدة لمدة يومين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مرور جدة عن بدء المرحلة الأولى من الخطة المرورية بإغلاق طريق الكورنيش الفرعي (داخل منطقة الفورمولا 1) المتجه لحلبة كورنيش جدة.

أعمال صيانة

وأوضح المرور في تغريدة له عبر تويتر أن الإغلاق سيكون خلال الفترة من (18 فبراير حتى 20 فبراير)، استعدادًا لاستضافة ‎فورمولا 1 وذلك بهدف تنفيذ أعمال الصيانة.

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ويُعد سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 جزءًا من الرؤية الأوسع لمستقبل المملكة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة الجميع عبر مختلف الشرائح الاجتماعية، بدءًا من النواحي الثقافية ووصولًا إلى الرياضة، لكي يحصل كل فرد على فرصة تحقيق أحلامه والإسهام في بناء أمّة أكثر ازدهارًا.

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