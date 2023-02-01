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وفقًا لموقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية

إلغاء وتأخر 4592 رحلة جوية بسبب الثلوج في أمريكا

2023-02-01 الساعة 12:06
إلغاء وتأخر 4592 رحلة جوية بسبب الثلوج في أمريكا
المواطن - فريق التحرير

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أُلغي أكثر من 1600 رحلة جوية وتأخر أكثر من 2600 بسبب تساقط الثلوج في الولايات المتحدة، وفقًا لموقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية.

إلغاء الرحلات

وبحسب فلايت أوير، فإنه تم تحديد ما مجموعه 1623 رحلة تم إلغاؤها، وتأخر 2969 رحلة.

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وكانت مطارات الولايات الأمريكية، قد شهدت في وقت سابق، توقفًا تامًّا عن العمل في كافة أنواع الرحلات، سواء كانت رحلات داخلية أو رحلات خارجية، وذلك بعد الإعلان عن تعطل نظام NOTAM وهو نظام أمريكي خاص بالرحلات الجوية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وبحسب شركة تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير، فقد تم إلغاء نحو 70 رحلة مقلعة من مطار مينابولس- سانت بول الدولي.

وهطلت أمطار غزيرة فوق الساحل الشمالي لكاليفورنيا، وشهدت المنطقة فيضانات بسبب عاصفة قوية.

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