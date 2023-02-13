Icon

موجز “المواطن”.. 10 أحداث هامة خلال الـ24 ساعة الماضية لا تفوتك Icon موعد مباراتي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء Icon الصين تستعد لإسقاط جسم غامض في مجالها الجوي Icon هالاند يثير قلق مانشستر سيتي Icon أكثر من 200 متحدث في منتدى الابتكار الاجتماعي 2023 Icon توني كروس: الدوري السعودي جيد لكنني لا أتابعه باستمرار Icon دبلوماسية الزلزال تقرب بين تركيا واليونان Icon نجم ريال مدريد: تواجد الهلال بنهائي كأس العالم للأندية كان متوقعًا Icon شاب سوري يبعث رسالة محبة وشكر إلى السعوديين Icon رئيس فاغنر: موسكو تواجه مقاومة شرسة في باخموت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أمس في الدوري الإنجليزي

إنجازان لـ جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ صباحاً
إنجازان لـ جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي ضد أستون فيلا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حقق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي إنجازين، وذلك بعد الفوز على أستون فيلا أمس الأحد في الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح جوارديولا في أن يفوز في 184 مباراة من أصل 250 لقاء في الدوري الإنجليزي، وهو أكبر عدد من الانتصارات لأي مدرب بعد 250 مباراة في المسابقة.

قد يهمّك أيضاً
Img

طقس اليوم: عواصف ترابية على الجوف والشمالية

Img

هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم تحدي ديزايناثون في مساراته الثلاثة

مدرب أستون فيلا يُعاني

كما نجح جوارديولا في الفوز على مواطنه أوناي إيمري في 13 مباراة جمعتهما منذ عام 2008، حيث لم يتذوق جوارديولا الخسارة من مواطنه إيمري حتى الآن.

مان سيتي ضد أستون فيلا

وبدأ مانشستر سيتي التسجيل سريعًا عبر رأسية من اللاعب الإسباني رودريجو هيرنانديز في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، ثم عزز مانشستر سيتي من تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عبر الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة الـ40 بعد تمريرة متقنة من النرويجي إيرلينج هالاند.

ثم عزز الجزائري رياض محرز من تقدم مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ45.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا، بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب أولي واتكينز في إحراز الهدف الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة الـ62.

وتُختتم مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين بلقاء ناري بين ليفربول وجاره إيفرتون في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في...
السعودية اليوم

إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في...

السعودية اليوم
تحذير من موقع متداول للحصول على رقم...
تكنولوجيا

تحذير من موقع متداول للحصول على رقم...

تكنولوجيا
رئيس اتحاد القدم السعودي: كلمات ولي العهد...
الرياضة

رئيس اتحاد القدم السعودي: كلمات ولي العهد...

الرياضة
الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن مع النصر...
الرياضة

الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن مع النصر...

الرياضة
السعودية تبحث مع بريطانيا الاستثمار في الطاقة...
تقارير

السعودية تبحث مع بريطانيا الاستثمار في الطاقة...

تقارير
روبوت روسي يعمل معلماً بمدرسة هندية
تكنولوجيا

روبوت روسي يعمل معلماً بمدرسة هندية

تكنولوجيا
أكاديمي سعودي يبتكر استراتيجية رائدة بالعلاج المناعي...
السعودية اليوم

أكاديمي سعودي يبتكر استراتيجية رائدة بالعلاج المناعي...

السعودية اليوم
رئيس حكومة جديد لنيوزيلندا عقب استقالة أرديرن
العالم

رئيس حكومة جديد لنيوزيلندا عقب استقالة أرديرن

العالم