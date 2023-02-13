إنجازان لـ جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

حقق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي إنجازين، وذلك بعد الفوز على أستون فيلا أمس الأحد في الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح جوارديولا في أن يفوز في 184 مباراة من أصل 250 لقاء في الدوري الإنجليزي، وهو أكبر عدد من الانتصارات لأي مدرب بعد 250 مباراة في المسابقة.

مدرب أستون فيلا يُعاني

كما نجح جوارديولا في الفوز على مواطنه أوناي إيمري في 13 مباراة جمعتهما منذ عام 2008، حيث لم يتذوق جوارديولا الخسارة من مواطنه إيمري حتى الآن.

وبدأ مانشستر سيتي التسجيل سريعًا عبر رأسية من اللاعب الإسباني رودريجو هيرنانديز في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، ثم عزز مانشستر سيتي من تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عبر الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة الـ40 بعد تمريرة متقنة من النرويجي إيرلينج هالاند.