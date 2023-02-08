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بعد تجاوز فلامنجو والتأهل للنهائي

إنجاز الهلال يجذب أنظار وسائل الإعلام العالمية

2023-02-08 الساعة 6:13
إنجاز الهلال يجذب أنظار وسائل الإعلام العالمية
المواطن - فريق التحرير

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حظى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بإشادة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية، بعد تألقه ضد فلامنجو؛ وتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية.

تأهل تاريخي

ونجح الهلال في التأهل إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على فلامنجو بنتيجة 3/2، وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي المصري وريال مدريد، لمواجهته في المباراة النهائية، السبت المقبل.

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الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

إشادة بمستوى الهلال ضد فلامنجو

وجذب الزعيم أنظار وسائل الإعلام العالمية بتأهله التاريخي للمباراة النهائية، حيث ربطت شبكة “فوربس” الأمريكية، بين فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم 2022، وانتصار الأزرق ضد فلامنجو.

وأشارت إلى أن سالم الدوسري تألق ضد فلامنجو كما فعل أمام المنتخب الأرجنتيني في المونديال، عندما قاد الأخضر للفوز بهدفين مقابل هدف.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

وذكر موقع lance البرازيلي: “فلامنجو تعرض لإحراج كبير في المغرب أمام الهلال، وسقط بخسارة غير متوقعة، حيث شهدت المباراة هدفًا مبكرًا، بالإضافة إلى الطرد، كما أن دفاع الفريق كان مستباحًا أمام الهجمات المرتدة”.

ولفتت شبكة “جلوبو” البرازيلية، إلى أن الهلال نجح في إفقاد فلامنجو لتوازنه، وسلطت الضوء على تألق الدوسري، بعدما اقترب من الرقم القياسي المسجل باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ7 أهداف بمونديال الأندية.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

كما أشادت بمستوى الهلال وقدرات لاعبيه، خاصة كل من؛ موسى ماريغا وغوستافو كويلار ولوسيانو فييتو، سالم الدوسري وأندريه كويلار، لتصفهم بأنهم خير مثال للرياضيين الذين لعبوا على مستوى عال واحترافي.

وأوضحت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن الهلال صدم فلامنجو، ليصبح أول فريق سعودي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، وينتظر الفائز في نصف النهائي الآخر الذي يجمع ريال مدريد أمام الأهلي المصري في الرباط.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وفي السياق ذاته، وصفت صحيفة “أس” الإسبانية، فوز الأزرق على فلامنجو بـ”اللحظة التي لا تُنسى بالنسبة للجماهير السعودية”، وأكدت أن الهلال قدم أداء رائعًا مع مدربه رامون دياز، ولم يشعروا بالتوتر بعد تسجيل هدف التعادل في مرماهم، بل حافظوا على خطتهم التكتيكية، حتى تسجيل هدفين وتحقيق الفوز.

دياز
دياز – المصدر @fifaworldcup_ar

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