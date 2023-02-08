إنجاز خرافي لـ ليبرون جيمس في دوري السلة الأمريكي

حقق الأمريكي ليبرون جيمس، إنجازًا خرافيًا في دوري كرة السلة الأمريكي وذلك بعد أن تمكن من تحطيم رقم كريم عبدالجبار الذي كان تم تحقيقه قبل 39 عامًا من الآن.

إنجاز ليبرون جيمس

ونجح جيمس صاحب الـ38 عامًا في أن يُصبح أفضل هدّاف في تاريخ دوري السلة الأمريكي بإحرازه 38 نقطة في المباراة التي خسرها فريقه لوس أنجلوس ليكرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 133/130.

وكان كريم عبدالجبار حقق رقمه المميز في أبريل من عام 1984 قبل 8 أشهر من ولادة جيمس، حيث سجل 38.387 نقطة، بينما تمكن ليبرون جيمس من إحراز 38.390 نقطة خلال مسيرته بعد مباراة أوكلاهوما سيتي.

وحضر عبدالجبار إلى المباراة وصفق للاعب جيمس بعد أن تخطى رقمه بينما علق الأخير على إنجازه الجديد قائلًا: ” أن أحقق هذا بحضور أسطورة ولاعب عظيم مثل كريم، فهذا يعني الكثير لي”.

وأضاف: ” كل من شارك معي في هذه المسيرة على مدار 20 سنة ماضية، أود أن أتوجه بالشكر له، لقد ساعدتموني وقد ساعدني شغفكم للوصول إلى هذه النقطة”.