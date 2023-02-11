إنجاز عربي فريد ينتظر سالم الدوسري

يطمح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري لكتابة التاريخ خلال مواجهة اليوم ضد ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية.

سالم الدوسري يتألق

ويلعب الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط.

ويُعد سالم الدوسري واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم العربية، بفضل الإنجازات التي حققها سواء مع الهلال أو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وكان آخرها تألقه اللافت في مونديال قطر 2022.

وأحرز الدوسري هدفين بالنسخة الأخيرة من كأس العالم، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف بالمونديال، ويتصدر قائمة هدافي العرب في البطولة، بالتساوي مع نجم الكرة السعودية سامي الجابر، التونسي وهبي الخزري والمغربي يوسف النصيري.

إنجاز استثنائي

ويقترب سالم الدوسري من تحقيق إنجاز استثنائي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حيث إنه يحتاج لهدف واحد، للانفراد بصدارة قائمة الهدافين العرب بتاريخ كأس العالم للأندية.

ورفع الدوسري رصيده إلى 4 أهداف في كأس العالم للأندية، ليتساوى مع نجم الأهلي المصري السابق، محمد أبو تريكة، ما يحفزه لمواصلة تألقه وتحقيق رقم فريد في البطولة العالمية.

وفي حالة تسجيل سالم الدوسري ضد ريال مدريد اليوم، سيكون أول لاعب سعودي ينجح في هز الشباك بنهائي كأس العالم للأندية، وأول لاعب آسيوي يتمكن من التسجيل في نصف النهائي والنهائي بالمونديال.