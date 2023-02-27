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إنفاذ يقيم 12 مزادًا على أكثر من 80 عقارًا

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
إنفاذ يقيم 12 مزادًا على أكثر من 80 عقارًا
المواطن - واس

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 12 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 80 عقارًا بمختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 27 فبراير إلى 7 مارس 2023م.

تفاصيل مزادات إنفاذ

وتتنوع العقارات بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد البدر الإلكتروني ليعرض عقارات متنوعة بمدينة حائل، ثم مزاد نسيم حائل الإلكتروني لبيع عقارات واقعة في منطقة حائل، ثم مزاد نسائم الإلكتروني لبيع عقارات تقع في مدينة جدة، ثم مزاد نسائم الحضوري لبيع عدد من العقارات بمدينة جدة، ثم مزاد تلال الجنوب الإلكتروني الذي يقام في الباحة وعسير وجازان، ومزاد عبير الشمال الإلكتروني الذي يقام في الجوف والحدود الشمالية، ثم مزاد فرصة الشرقية الذي يقام على عقارات متنوعة بالمنطقة الشرقية.

وبعد ذلك مزاد الساحل الشرقي الإلكتروني الذي يقام على عقارات بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد ميناء الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمدينة جدة، ومزاد ثمار المدينة الإلكتروني الذي يقام على عقارات بالمدينة المنورة، ومزاد وج العقاري الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمدينة الطائف، ثم مزاد آفاق نجد الذي يقام على عدد من العقارات بمدينة الرياض، كما يمكن الاطلاع على حساب مزادات “إنفاذ” عبر منصة تويتر @infathAuctions.

مركز الإسناد والتصفية

يذكر أنَّ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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