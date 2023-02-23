عروض الضوء والصوت بجبال أجا تجذب أكثر من 18 ألف زائر ضبط مواطن نقل 11 إثيوبية مخالفة لنظام أمن الحدود التعاون يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الفيحاء إنقاذ 24 شاة من تحت الأنقاض في تركيا نجاح لافت للمنتدى السعودي للإعلام بحضور أكثر من 10 آلاف زائر ميزة جديدة لـ الواتساب بتعديل الرسائل المرسلة الشيباني يختتم رحلته التوثيقية على مسار الهجرة النبوية سيرًا على الأقدام سالم الدوسري سلاح الهلال بالأدوار الإقصائية سي إن إن: مشروع الدرعية سيُحدث نقلة نوعية في التاريخ السعودي 41 وظيفة شاغرة في شركة الحاج حسين رضا
تمكنت فرق الإنقاذ في تركيا، اليوم الخميس، من إنقاذ 24 شاة من تحت الأنقاض بعد مرور 17 يومًا على وقوع الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير الجاري.
بعد 17 يوما.. إنقاذ 24 شاة من أنقاض #زلزال_تركيا
بولاية #قهرمان_مرعش مركز #الزلزال جنوبي البلادhttps://t.co/rUA6B5V8th pic.twitter.com/d2S4FN0FAB
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 23, 2023
وذكرت مديرية الزراعة والغابات بولاية قرابوك، في بيان لها نشرته، اليوم الخميس، أن فرقها الموجودة في ريف ولاية كهرمان مرعش مركز الزلزال، أنقذت الشياه جنوبي تركيا.
وأضافت أن أطباءها البيطريين أجروا الفحوصات اللازمة للشياه بعد إنقاذها.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد قتلى زلزال السادس من فبراير بلغ 41156 ومن المتوقع أن يرتفع، في حين انهارت أو تهدمت 385 ألف شقة سكنية.