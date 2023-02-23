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بعد مرور 17 يومًا على الزلزال

إنقاذ 24 شاة من تحت الأنقاض في تركيا

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
إنقاذ 24 شاة من تحت الأنقاض في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الإنقاذ في تركيا، اليوم الخميس، من إنقاذ 24 شاة من تحت الأنقاض بعد مرور 17 يومًا على وقوع الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير الجاري.

وذكرت مديرية الزراعة والغابات بولاية قرابوك، في بيان لها نشرته، اليوم الخميس، أن فرقها الموجودة في ريف ولاية كهرمان مرعش مركز الزلزال، أنقذت الشياه جنوبي تركيا.

وأضافت أن أطباءها البيطريين أجروا الفحوصات اللازمة للشياه بعد إنقاذها.

ضحايا الزلزال

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد قتلى زلزال السادس من فبراير بلغ 41156 ومن المتوقع أن يرتفع، في حين انهارت أو تهدمت 385 ألف شقة سكنية.

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