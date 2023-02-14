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رغم تضاؤل كل فرص النجاة

إنقاذ 3 أشخاص في تركيا بعد 198 ساعة تحت الأنقاض 

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
إنقاذ 3 أشخاص في تركيا بعد 198 ساعة تحت الأنقاض 
المواطن- فريق التحرير

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تمكن رجال الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، من انتشال 3 أشخاص من تحت الأنقاض في تركيا وذلك بعد مرور 198 ساعة على زلزال شرق المتوسط المدمر، مما قد يمنح بعض الأمل للمنكوبين باحتمالية العثور على ذويهم وأحبائهم.

وبحسب وكالة الأناضول، نجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج شقيقين من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش، وتمكنت الفرق من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار (17 عامًا) وشقيقه (21 عامًا) باقيين من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في حي ستوتشو أمام بقضاء دولقدير أوغلو.

وتم تداول لقطات لعمال الإنقاذ يحملون شخصين على محفتين في انتظار وصول سيارات الإسعاف، ثم تم نقل الشقيقين المصابين مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأناضول بأنه جرى إنقاذ شخص ثالث في أدي يمان بجنوب تركيا.

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا

وأعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد إلى نحو 32 ألف شخص، حيث قالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى 31974 شخصًا.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، مما يترك ملايين الأشخاص في خطر التشرد، وما يزيد الوضع خطورة هو درجات حرارة الطقس المتجمدة حاليًا.

إنقاذ 3 أشخاص في تركيا بعد 198 ساعة تحت الأنقاض 

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تضرر المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.

استمرار أعمال الإنقاذ

تستمر عمليات الإنقاذ رغم تلاشي الآمال تدريجيا في العثور على ناجين، اليوم الثلاثاء، في تاسع يوم بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وطال أجزاء من سوريا في واحدة من أسوأ الكوراث الطبيعية عبر التاريخ.

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