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نقل القطع الأخيرة منها إلى المختبر لفحصها

إنهاء عمليات البحث الأمريكية عن حطام الأجسام الطائرة

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
إنهاء عمليات البحث الأمريكية عن حطام الأجسام الطائرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القيادة الشمالية للجيش الأمريكي، إنهاء عمليات انتشال حطام المنطاد الصيني والبحث عن بقايا جسمين طائرين آخرين.

انتشال الحطام

وقالت القيادة الشمالية في بيان، أمس الجمعة، إن عمليات انتشال الحطام قبالة الساحل الجنوبي لولاية كارولينا الجنوبية انتهت بعدما تمكّنت قطع البحرية الأمريكية التابعة للقيادة الشمالية الأمريكية من تحديد موقع حطام منطاد استطلاع كان يحلق على ارتفاع شاهق تابع لجمهورية الصين الشعبية.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان إنه يتم نقل القطع الأخيرة من الحطام إلى المختبر التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في فرجينيا للتحقيق فيها.

تفاصيل الأزمة

وفي الرابع من فبراير، أسقط الجيش الأمريكي قبالة سواحل كارولينا الجنوبية، المنطاد الذي أفادت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بأنه يستخدم لأغراض التجسس ومهمته جمع معلومات حساسة. لكن بكين نفت ذلك وقالت إنه منطاد مدني هدفه جمع بيانات حول الأرصاد الجوية انحرف عن مساره بسبب الطقس وانتهى به المطاف فوق الأراضي الأمريكية.

وأدى الحادث إلى إرجاء زيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين. وأعلنت القيادة الشمالية، في بيان منفصل أمس الجمعة، أنها بصدد إنهاء عمليات البحث عن حطام جسمين طائرين أسقط أحدهما في العاشر من فبراير قبالة الساحل الشمالي لولاية ألاسكا والآخر فوق بحيرة هورون في 12 فبراير.

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