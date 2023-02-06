ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف السارق

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ابتكرت مجموعة مكونة من 5 طلاب، في كلية الهندسة برابغ في منطقة مكة المُكرمة، طريقة جديدة لكشف السارق وتعطيل البطاقة الائتمانية.
فيديو | بعد سرقة 80 ألف بطاقة ائتمانية.. 5 طلاب في كلية الهندسة برابغ يبتكرون طريقة جديدة لكشف السارق وتعطيل البطاقة#الراصد pic.twitter.com/v9N8BFcdyVقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) February 5, 2023
ووفقًا لتصريحات أحد الطلاب الذين ساهموا في الابتكار، لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية، فإن الجهاز يشبه نقاط البيع، وبمجرد الاتصال على البنك والإبلاغ عن البطاقة يتم تصنيفها بأنها مسروقة، ويتم التعرف عليها.
وقال أحد الطلاب بمجرد تمرير البطاقة في الجهاز يتم إصدار صوت عالٍ وتنبيه صاحب المتجر من خلال رسالة.
من المعروف أنه تم سرقة 80 ألف بطاقة ائتمانية، خلال الفترة الماضية وسحب أغلب الأرصدة التي بها دون الحاجة إلى الرقم السري.