ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف السارق

ابتكرت مجموعة مكونة من 5 طلاب، في كلية الهندسة برابغ في منطقة مكة المُكرمة، طريقة جديدة لكشف السارق وتعطيل البطاقة الائتمانية.

التفاصيل

ووفقًا لتصريحات أحد الطلاب الذين ساهموا في الابتكار، لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية، فإن الجهاز يشبه نقاط البيع، وبمجرد الاتصال على البنك والإبلاغ عن البطاقة يتم تصنيفها بأنها مسروقة، ويتم التعرف عليها.

وقال أحد الطلاب بمجرد تمرير البطاقة في الجهاز يتم إصدار صوت عالٍ وتنبيه صاحب المتجر من خلال رسالة.

من المعروف أنه تم سرقة 80 ألف بطاقة ائتمانية، خلال الفترة الماضية وسحب أغلب الأرصدة التي بها دون الحاجة إلى الرقم السري.