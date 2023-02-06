Icon

100 مخالفة تُهدد مانشستر سيتي بخصم النقاط! Icon وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم Icon كورتوا يغيب عن كأس العالم للأندية Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555 نقطة Icon زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب مدينة أمريكية   Icon مطار الملك خالد يحذر من ازدحام الطرق: احضروا قبل موعد الرحلة بوقت كاف Icon وفاة نجم منتخب سوريا السابق نادر جوخدار تحت أنقاض الزلزال Icon لحظة إنقاذ شقيقين من تحت أنقاض الزلزال وسط فرحة عارمة من ذويهما Icon الهلال يحلم بتكرار إنجاز الرجاء والعين Icon الصحة: 65 إصابة كورونا جديدة و تعافي 45 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد سرقة 80 ألف بطاقة ائتمانية

ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف السارق

2023-02-06 الساعة 2:27
ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف السارق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ابتكرت مجموعة مكونة من 5 طلاب، في كلية الهندسة برابغ في منطقة مكة المُكرمة، طريقة جديدة لكشف السارق وتعطيل البطاقة الائتمانية.

التفاصيل

ووفقًا لتصريحات أحد الطلاب الذين ساهموا في الابتكار، لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية، فإن الجهاز يشبه نقاط البيع، وبمجرد الاتصال على البنك والإبلاغ عن البطاقة يتم تصنيفها بأنها مسروقة، ويتم التعرف عليها.

وقال أحد الطلاب بمجرد تمرير البطاقة في الجهاز يتم إصدار صوت عالٍ وتنبيه صاحب المتجر من خلال رسالة.

من المعروف أنه تم سرقة 80 ألف بطاقة ائتمانية، خلال الفترة الماضية وسحب أغلب الأرصدة التي بها دون الحاجة إلى الرقم السري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة