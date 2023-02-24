اتهام تويتر بتجاهل الإرهاب خلال جلسة استماع بمحكمة أمريكية

اتُّهم تويتر بغض الطرف عن أعمال تنظيم داعش الإرهابي عبر الإنترنت، خلال جلسة استماع في المحكمة العليا للولايات المتحدة لتحديد ما إذا يمكن تحميل هذا الموقع للتواصل الاجتماعي مسؤولية أعمال إرهابية.

تجاهل متعمد للإرهاب

وأفادت القاضية سونيا سوتومايور متوجهة إلى محامي الشبكة: “هناك اتهام بتجاهل متعمد (…) كنتم تعلمون أن تنظيم داعش الإرهابي يستخدم منصتكم”، وفقًا ليورونيوز عربية.

ونظر القضاة التسعة في شكوى قدمها أقارب أحد ضحايا هجوم للتنظيم في ملهى ليلي في إسطنبول في 2017.

الفشل في إزالة التغريدات

وتقول العائلة: إن تويتر شريك في هذا العمل الإرهابي لفشله في إزالة تغريدات التنظيم أو الكف عن التوصية بتلك التغريدات (عبر خوارزميات آلية).

والمنصة المدعومة من منافسيها (جوجل وفيسبوك وغيرهما) تؤكد من جانبها أن كونها خدمة يستخدمها عشرات الملايين من الناس في العالم لا يثبت أنها “تساعد عن علم” مجموعات إرهابية.

وكانت جلسة بشأن قضية مماثلة عقدت الثلاثاء. وتتهم عائلة أحد ضحايا الهجمات الإرهابية في باريس في 2015 “يوتيوب” (متفرع عن جوجل) بدعم نمو تنظيم الدولة الإسلامية عبر اقتراح مقاطع فيديو للتنظيم على بعض المستخدمين.