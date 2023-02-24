الجوازات تستقبل المسافرين بالورود والهدايا في يوم التأسيس الأرصاد : فرصة الأمطار مهيأة على منطقتي الرياض والشرقية اتهام تويتر بتجاهل الإرهاب خلال جلسة استماع بمحكمة أمريكية كوريا الشمالية تطلق صاروخ كروز إستراتيجيًّا طويل المدى زلة لسان متحدثة البيت الأبيض تجعل أوباما رئيسًا لأمريكا أيرلندا توجه أصابع الاتهام لدجاجة بقتل صاحبها مواطن يقطع مسافة 1112 كم على ظهر جمل للاحتفال بيوم التأسيس الصقور السعودية تشارك الكويت احتفالاتها الوطنية إخماد حريق بمبنى غير مأهول في جدة ولا إصابات عاصفة قوية تحرم مليون منزل أمريكي من الكهرباء
اتُّهم تويتر بغض الطرف عن أعمال تنظيم داعش الإرهابي عبر الإنترنت، خلال جلسة استماع في المحكمة العليا للولايات المتحدة لتحديد ما إذا يمكن تحميل هذا الموقع للتواصل الاجتماعي مسؤولية أعمال إرهابية.
وأفادت القاضية سونيا سوتومايور متوجهة إلى محامي الشبكة: “هناك اتهام بتجاهل متعمد (…) كنتم تعلمون أن تنظيم داعش الإرهابي يستخدم منصتكم”، وفقًا ليورونيوز عربية.
ونظر القضاة التسعة في شكوى قدمها أقارب أحد ضحايا هجوم للتنظيم في ملهى ليلي في إسطنبول في 2017.
وتقول العائلة: إن تويتر شريك في هذا العمل الإرهابي لفشله في إزالة تغريدات التنظيم أو الكف عن التوصية بتلك التغريدات (عبر خوارزميات آلية).
والمنصة المدعومة من منافسيها (جوجل وفيسبوك وغيرهما) تؤكد من جانبها أن كونها خدمة يستخدمها عشرات الملايين من الناس في العالم لا يثبت أنها “تساعد عن علم” مجموعات إرهابية.
وكانت جلسة بشأن قضية مماثلة عقدت الثلاثاء. وتتهم عائلة أحد ضحايا الهجمات الإرهابية في باريس في 2015 “يوتيوب” (متفرع عن جوجل) بدعم نمو تنظيم الدولة الإسلامية عبر اقتراح مقاطع فيديو للتنظيم على بعض المستخدمين.