احتراق سيارة متنزه بأحد المواقع البرية

وثق مقطع فيديو متداول، اشتعال سيارة متنزه في أحد المواقع البرية شمال المملكة، حيث لم يصب أحد بداخلها.

متداول: احتراق سيارة متنزه في أحد المواقع البرية شمال #السعودية pic.twitter.com/4SGufZjBeO — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 25, 2023

وبحسب الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، كانت السيارة متوقفة ومشتعلة، بسبب قدر الكاتم الذي انفجر وهو بجانب السيارة.

وسمع صوت أحد الأشخاص يحمد الله، ومكتوب على الفيديو: “الحمد لله كلنا طيبين”.