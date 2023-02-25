احتراق سيارة متنزه بأحد المواقع البرية

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وثق مقطع فيديو متداول، اشتعال سيارة متنزه في أحد المواقع البرية شمال المملكة، حيث لم يصب أحد بداخلها.
متداول: احتراق سيارة متنزه في أحد المواقع البرية شمال #السعودية pic.twitter.com/4SGufZjBeO
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 25, 2023
وبحسب الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، كانت السيارة متوقفة ومشتعلة، بسبب قدر الكاتم الذي انفجر وهو بجانب السيارة.
وسمع صوت أحد الأشخاص يحمد الله، ومكتوب على الفيديو: “الحمد لله كلنا طيبين”.