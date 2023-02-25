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بسبب قدر كاتم

احتراق سيارة متنزه بأحد المواقع البرية

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ مساءً
احتراق سيارة متنزه بأحد المواقع البرية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، اشتعال سيارة متنزه في أحد المواقع البرية شمال المملكة، حيث لم يصب أحد بداخلها.

وبحسب الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، كانت السيارة متوقفة ومشتعلة، بسبب قدر الكاتم الذي انفجر وهو بجانب السيارة.

وسمع صوت أحد الأشخاص يحمد الله، ومكتوب على الفيديو: “الحمد لله كلنا طيبين”.

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