ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي في المملكة بنسبة 0.91%

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، إحصائيات البترول والغاز في المملكة.
ووفقاً للهيئة، فقد أظهرت مؤشرات الإحصاء ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي بنسبة 0.91% في عام 2021م
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي احتياطي النفط الخام بنسبة 0.04%، كما ارتفع إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي بنسبة 0.91%، فيما تراجع إجمالي إنتاج النفط الخام بنسبة 1.23%.
وأوضحت أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 2.94%، كما زاد إجمالي إنتاج زيت الغاز الديزل بنسبة 12.64 %، كما صعد إجمالي استهلاك زيت الغاز الديزل بنسبة 2.05%.