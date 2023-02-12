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ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي في المملكة بنسبة 0.91%

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي في المملكة بنسبة 0.91%
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، إحصائيات البترول والغاز في المملكة.

ووفقاً للهيئة، فقد أظهرت مؤشرات الإحصاء ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي بنسبة 0.91% في عام 2021م

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ارتفاع احتياطي النفط الخام

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي احتياطي النفط الخام بنسبة 0.04%، كما ارتفع إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي بنسبة 0.91%، فيما تراجع إجمالي إنتاج النفط الخام بنسبة 1.23%.

وأوضحت أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 2.94%، كما زاد إجمالي إنتاج زيت الغاز الديزل بنسبة 12.64 %، كما صعد إجمالي استهلاك زيت الغاز الديزل بنسبة 2.05%.

 

 

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