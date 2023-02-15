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حصيلة اليوم العاشر بعد الزلزال المدمر

ارتفاع عدد قتلى زلزال سوريا لـ 5540

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
ارتفاع عدد قتلى زلزال سوريا لـ 5540
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 5540، في حصيلة جديدة مفزعة.

عمليات الإنقاذ

تستمر عمليات الإنقاذ رغم تلاشي الآمال تدريجيًا في العثور على ناجين، في عاشر يوم بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وطال أجزاء من سوريا في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية عبر التاريخ. ففي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجات، أعقبه مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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وقد ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 37 ألف شخص بين البلدين، وسط استمرار عمليات الإنقاذ للعثور على أحياء رغم تضاؤل الآمال.

ارتفاع عدد القتلى

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال في البلاد إلى 31 ألفا و974، فيما لا يقل عدد القتلى عن 5540 في عموم سوريا. وقالت منظمة الخوذ البيضاء للإنقاذ، ومصادر طبية، إن عدد المصابين في عموم سوريا تجاوز 14,750.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال وجزء كبير منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج. كما أكد أن كارثة الزلزال أظهرت مجددًا مدى أهمية التضامن الدولي.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها إلى القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف الرئيس التركي: “أشكر جميع الدول الصديقة والشقيقة التي مدت يد العون ودعمت جهود الإغاثة في مواجهة آثار الزلزال”.

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