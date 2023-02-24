استقالة رسمية لأحد أعضاء لجنة الحكام ونافارو يوافق

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وافق السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على استقالة عبدالعزيز العقيلي عضو اللجنة والمشرف على حكام مسابقات الفئات السنية.
وجاءت استقالة العقيلي بسبب ظروفه الخاصة، حيث قدم نافارو، باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة، شكره وتقديره للعقيلي على ما قدمه من عمل خلال الفترة الماضية متمنيًا له التوفيق.