Icon

3 متسولين في الشرقية بقبضة الأمن Icon موعد مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي Icon موعد صرف مبلغ التأهيل الشامل لشهر فبراير Icon مصريون يشعرون بهزة أرضية والبحوث الفلكية: غير صحيح Icon قاذفات القنابل B52 الأمريكية تحلق بالقرب من روسيا Icon القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو Icon كأس السعودية تنطلق بفوز عسفان الخالدية وسايز الأول في تحدي الخيالة Icon هزة ارتدادية جديدة تضرب سيواس التركية بقوة 3.9 ريختر Icon لقطات من وصول نادي النصر إلى أبها Icon 4 نصائح للطلبة للتخلص من القلق أثناء فترة الاختبارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بسبب ظروفه الخاصة

استقالة رسمية لأحد أعضاء لجنة الحكام ونافارو يوافق

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
استقالة رسمية لأحد أعضاء لجنة الحكام ونافارو يوافق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وافق السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على استقالة عبدالعزيز العقيلي عضو اللجنة والمشرف على حكام مسابقات الفئات السنية.

وجاءت استقالة العقيلي بسبب ظروفه الخاصة، حيث قدم نافارو، باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة، شكره وتقديره للعقيلي على ما قدمه من عمل خلال الفترة الماضية متمنيًا له التوفيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء نابلس
العالم

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء...

العالم
عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا وتركيا
العالم

إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا...

العالم
تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج
السعودية اليوم

تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في...

أخبار أمنية
اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل 321 شخصًا
العالم

اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل...

العالم