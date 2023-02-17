الأرصاد تنبه: أتربة مُثارة وتدنٍّ للرؤية في جدة وبحرة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له، اليوم الجمعة، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الأتربة وتدن في مدى الرؤية على محافظتي جدة وبحرة (الشعيبة)، مع ارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية منها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الثامنة من مساء غد السبت.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.
وأشار المركز أن تأثير الرياح النشطة وتحد من مدى الرؤية الأفقية يستمر على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة، يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الصقيع على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.