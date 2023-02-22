الأزياء الوطنية والعلم السعودي يزينان احتفالات حفر الباطن

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وثقت عدسة “المواطن” احتفالات أهالي حفر الباطن بذكرى يوم التأسيس، في أجواء مبهجة وسعيدة وتفاعل واسع.
أهالي حفر الباطن يحتفلون بيوم التأسيس#حفر_الباطن #يوم_التأسيس #المواطن #السعودية https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/nP8Yy8dVNv
— صحيفة المواطن (@almowatennet) February 22, 2023
وأظهرت اللقطات تفاعلًا واسعًا من الأهالي شباب وكبار وأطفال ونساء في أجواء سعيدة ومبهجة.
وحرص المحتفلون على ارتداء الزي التقليدي وترديد الأناشيد الوطنية، فيما تزينت السيارات بالعلم السعودي واللون الأخضر.
تحتفل المملكة، اليوم الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.