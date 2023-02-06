الأمراض الجلدية عند الأطفال قد تسبب الإجهاض للحامل

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تحدث الدكتور طلال المحيسن عن الأمراض الجلدية التي تصيب اليد والقدم والفم عند الأطفال، مشيرًا إلى أن الأعراض لا تظهر في الأيام السبعة الأولى، مشيرًا إلى أن فترة العزل في مرض اليد والقدم والفم تنتهي بعد 7 إلى 10 أيام من بداية ظهور الأعراض.
د.طلال المحيسن: فترة العزل في مرض اليد والقدم والفم تنتهي بعد 7 أيام من بداية ظهور الأعراض ويمكن أن ينتقل للكبار في السن وأخطر من يصيبها هي المرأة الحامل وربما يسبب الإجهاض #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/aJbaaTgFWvقد يهمّك أيضاً
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 6, 2023
وقال الطبيب المتخصص في الجلدية والتجميل في تصريحات لبرنامج سيدتي الذي يذاع على قناة خليجية: إن الأشخاص الذين هم فوق 15 عامًا قد يحملون الأمراض، ولكن لا تظهر عليهم الأعراض.
وأضاف طلال المحيسن يمكن أن ينتقل للكبار في السن، وأخطر من يصيبها هي المرأة الحامل، وربما يسبب الإجهاض.