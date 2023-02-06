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فترة العزل تنتهي بعد 7 إلى 10 أيام

الأمراض الجلدية عند الأطفال قد تسبب الإجهاض للحامل

2023-02-06 الساعة 8:36
الأمراض الجلدية عند الأطفال قد تسبب الإجهاض للحامل
المواطن - فريق التحرير

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تحدث الدكتور طلال المحيسن عن الأمراض الجلدية التي تصيب اليد والقدم والفم عند الأطفال، مشيرًا إلى أن الأعراض لا تظهر في الأيام السبعة الأولى، مشيرًا إلى أن فترة العزل في مرض اليد والقدم والفم تنتهي بعد 7 إلى 10 أيام من بداية ظهور الأعراض.

التفاصيل

وقال الطبيب المتخصص في الجلدية والتجميل في تصريحات لبرنامج سيدتي الذي يذاع على قناة خليجية: إن الأشخاص الذين هم فوق 15 عامًا قد يحملون الأمراض، ولكن لا تظهر عليهم الأعراض.

وأضاف طلال المحيسن يمكن أن ينتقل للكبار في السن، وأخطر من يصيبها هي المرأة الحامل، وربما يسبب الإجهاض.

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