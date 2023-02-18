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طريقتان للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

الأمن العام يحذر من إغراءات ربح جوائز مالية عن طريق الاتصال أو الرسائل

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
الأمن العام يحذر من إغراءات ربح جوائز مالية عن طريق الاتصال أو الرسائل
المواطن - فريق التحرير

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حذر الأمن العام، من الأشخاص الذين يغرون المواطنين بربح جوائز مالية أو غيرها عن طريق الاتصال أو الرسائل.

وقال الأمن العام في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إنه للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية ينبغي مراجعة أقرب مركز شرطة، بالإضافة إلى تطبيق “كلنا آمن”.

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طريقة الإبلاغ

وقال الأمن العام إن طريقة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية تتم في 4 خطوات هي:

1- اختيار الجهة الخاصة ببلاغات الجرائم المعلوماتية.

2- ستظهر لك قائمة الملاحظات، قم بكتابة الملاحظات الخاصة حول البلاغ.

3- ارفع صورة للبلاغ الخاص بالجرائم المعلوماتية.

4- بعد تعبئة الملاحظات الخاصة بالبلاغ ورفع الصورة، بإمكانك إرسال البلاغ للقسم المختص.

كما يمكن الإبلاغ عن طريق الاتصال على 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض و999 في باقي مناطق المملكة.

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