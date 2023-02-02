الأمير سلطان بن سلمان ينعى أمين عام جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

نعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الأمين العام للجمعية الأستاذ عوض بن عبدالله الغامدي الذي وافته المنية اليوم.

كرس حياته وجهده لخدمة وطنه

وقال سمو الأمير سلطان بن سلمان إن الفقيد عوض الغامدي قد كرّس حياته وجهده لخدمة وطنه من خلال العديد من المسؤوليات وقدم لقضية الإعاقة وللجمعية خدمات جليلة على مدى نحو 40 عاماً. مشيراً إلى أن الفقيد تقلد العديد من المناصب كان آخرها منصب الأمين العام للجمعية والذي امتد لنحو ربع قرن، استطاعت من خلاله الجمعية التوسع في خدمتها حتى وصلت إلى 11 مركزًا لرعاية هذه الفئة الغالية من الأطفال.

ودعا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، وقدّم العزاء بهذا المصاب الجلل لجميع منسوبي ومنسوبات الجمعية.

جدير بالذكر أن الغامدي حصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة إنديانا (بالولايات المتحدة الأمريكية)، قبل أن يتقلد عدة مناصب منها مدير الرخص الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الصحة، وعضو فريق الإشراف بمكتب المشرف العام على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، قبل أن ينتقل للجمعية ويتسلم منصب مدير الجمعية بالرياض، ليتولى بعد ذلك منصب الأمين العام للجمعية في عام 1420هـ.