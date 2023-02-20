الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية

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انتهت، منذ قليل، مباراة أُحد ضد الأهلي ضمن منافسات جولة يوم التأسيس من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بفوز الراقي بهدفين دون رد.
وبدأت مباراة أحد ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب نادي أحد في المدينة المنورة بشكل سريع، وضغط الراقي بقوة، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق.
ونجح هيثم عسيري في تسجيل الهدف الأول من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيسر، لتشتعل المباراة، وضغط أُحد بحثًا عن التعادل، وانطلق أسامة البواردي عند الدقيقة 15، ولكن الدفاع أبعدها.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الراقي لتعزيز تقدمه، قبل أن يسجل باستوس الهدف الثاني عند الدقيقة 65، بعد كرة ثابتة لعبها رياض بودبوز عرضية من خارج منطقة الجزاء.
واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، وسيطر لاعبو الراقي على اللعب، وسط تألق دفاعي من أصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بخسارة أُحد ضد الأهلي بهدفين نظيفين.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 46 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب دوري يلو، بالتساوي مع الحزم، فيما تجمد رصيد أُحد عند 26 نقطة في المركز العاشر.