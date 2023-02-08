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في نصف نهائي مونديال الأندية

الأهلي يُغير طريقة لعبه ضد ريال مدريد

2023-02-08 الساعة 5:02
الأهلي يُغير طريقة لعبه ضد ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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يأمل النادي الأهلي المصري بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لمواصلة تألقه في بطولة كأس العالم للأندية، وتجاوز عقبة ريال مدريد الإسباني.

مواجهة قوية اليوم

ويحتضن استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، مواجهة الأهلي ضد ريال مدريد، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2022.

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الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

الفريق متوج بأكبر عدد بطولات

وألقت صحيفة “آس” الإسبانية، الضوء على مواجهة اليوم، وذكرت: “النادي الأهلي أهم فريق في قارة إفريقيا، ويحظى بشعبية جماهيرية هائلة”.

وأضافت: “حصل النادي على أكبر عدد من الألقاب في القارة السمراء، بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا 10 مرات، بجانب حصد برونزية العالم 3 مرات”.

وتابعت: “من يجلس على مقعد تدريب الأهلي، يكون دائمًا تحت الضغط، الأحمر مطالب دائمًا بتحقيق إنجازات، حيث استقال موسيماني من تدريب الفريق بعد خسارة نهائي دوري الأبطال رغم فوزه باللقب نفسه في الموسمين السابقين”.

كولر
كولر – المصدر @AlAhly

تغيير طريقة لعب الأهلي

وأردفت الصحيفة الإسبانية: “اعتمد كولر على خطة 4-1-4-1 في المباراتين اللتين لعبهما في كأس العالم للأندية، وفي المباراتين كان لديه استحواذ أكبر من منافسه، وهو أمر يبدو مستحيلًا ضد ريال مدريد”.

واستكملت: “لكن الأهلي عندما يخوض أصعب مبارياته في الدوري المصري، مثل مواجهة الزمالك أو بيراميدز، كان يُغير أسلوبه ليصبح الفريق الذي يستحوذ بشكل أقل من المنافس، وهذا أمر منتظر ضد ريال مدريد”.

أليو ديانج
ديانج – المصدر @AlAhly

وواصلت “أس”: “يستجيب لاعبو الأهلي لفهم الأمور التكتيكية التي يطلبها المدرب كولر، حيث يتمتع لاعب الوسط المالي أليو ديانج بالقوة البدنية، بينما يتميز بيرسي تاو بالاختراقات العمودية”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإسبانية: “الفريق يضم هدافًا رائعًا، المهاجم محمد شريف هو الأقرب للعب أساسيًا، بينما على مستوى الدفاع هناك محمد عبدالمنعم الذي تنتظره مسيرة واعدة، وخلفه الحارس محمد الشناوي”.

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

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