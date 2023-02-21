الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 

أكد الكاتب والإعلامي أحمد العرفج أن منتدى الإعلام السعودي به تلاقي أفكار، وليس مطلوبًا منه الخروج بحل أو معالجة مشكلة، بل إنه يهتم بالبحث عن الحقيقة.

افتراس التيك توك

ورأى العرفج، في تصريحات إلى “المواطن” على هامش منتدى الإعلام السعودي، أن الصراع بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد مستمر، وسيبقى مستمرًّا مثلما حدث، وقيل إن الصحافة ستقضي على الكتاب، وبعدها قيل إن الإذاعة ستقضي على الصحف، وبعدها قيل إن التلفزيون سيقضي على ما قبله، مشددًا على أن هذه هي سنة الله تعالى ضاربًا مثلًا بأن هناك نظرية تقول إننا في عصر التيك توك، ولكنه يرى أننا بعد 5 أو 6 سنين سيأتي تطبيق جديد يفترس التيك توك مثلما افترس التيك توك السناب شات، على الرغم من أن لكل تطبيق محبيه.

واستكمل الإعلامي أن ما يُسمع في المنتدى سيتم سماعه في كل محل، وبعد 20 سنة سيكون هناك أيضًا مقارنة بين الإعلام التقليدي والجديد، رغم أنه ضد مصطلح الإعلام الجديد؛ لأن الجديد اليوم سيصبح غدًا قديمًا.

منتدى الإعلام السعودي

وانطلقت في الرياض، أمس الاثنين، أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بتنظيم من هيئة الصحفيين بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، وحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبله.