الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 

رئيس واس لـ”المواطن”: التحول الرقمي سمة العصر ودعم المواهب الإعلامية ضرورة تأسيس الدرعية نقطة تحول في تاريخ الدعوة السعودية القوات البرية تختتم تمرين الكاسح 4 مع باكستان عبدالله بن زايد يتفقد جناح وزارة الداخلية في أيدكس 2023 المرور: يحظر على قائدي الدراجات الآلية الدخول بين المسارات يوم التأسيس فرصة وطنية لاسترجاع ذاكرة 3 قرون من البطولات تعاون ثلاثي لاستخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه لحظة ولادة أم بشهرها الثامن أثناء زلزال تركيا كن مذيعًا تستقبل أكثر من 200 شاب وشابة في يومها الأول تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ
أكد الكاتب والإعلامي أحمد العرفج أن منتدى الإعلام السعودي به تلاقي أفكار، وليس مطلوبًا منه الخروج بحل أو معالجة مشكلة، بل إنه يهتم بالبحث عن الحقيقة.
ورأى العرفج، في تصريحات إلى “المواطن” على هامش منتدى الإعلام السعودي، أن الصراع بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد مستمر، وسيبقى مستمرًّا مثلما حدث، وقيل إن الصحافة ستقضي على الكتاب، وبعدها قيل إن الإذاعة ستقضي على الصحف، وبعدها قيل إن التلفزيون سيقضي على ما قبله، مشددًا على أن هذه هي سنة الله تعالى ضاربًا مثلًا بأن هناك نظرية تقول إننا في عصر التيك توك، ولكنه يرى أننا بعد 5 أو 6 سنين سيأتي تطبيق جديد يفترس التيك توك مثلما افترس التيك توك السناب شات، على الرغم من أن لكل تطبيق محبيه.
واستكمل الإعلامي أن ما يُسمع في المنتدى سيتم سماعه في كل محل، وبعد 20 سنة سيكون هناك أيضًا مقارنة بين الإعلام التقليدي والجديد، رغم أنه ضد مصطلح الإعلام الجديد؛ لأن الجديد اليوم سيصبح غدًا قديمًا.
وانطلقت في الرياض، أمس الاثنين، أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بتنظيم من هيئة الصحفيين بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، وحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبله.