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المملكة أصبحت أشبه بورشة عمل على جميع المستويات

الإعلامي ناصر حبتر: السعودية تفتح آفاقًا جديدة للإعلام بكافة أنواعه

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ صباحاً
الإعلامي ناصر حبتر: السعودية تفتح آفاقًا جديدة للإعلام بكافة أنواعه
المواطن - دلال العمري - الرياض

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أكد الإعلامي والمذيع ناصر حبتر، أن منتدى الإعلام السعودي هو تجمع عربي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ويؤكد أن المملكة أصبحت أشبه بورشة عمل على جميع المستويات.

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جلسات على مستوى عالٍ

وأضاف حبتر، في تصريحات إلى “المواطن” على هامش منتدى الإعلام السعودي، أنه التقى خلال جلسات المنتدى بكل الزملاء من العالم العربي، كما شهد جلسات على مستوى عالٍ منها الثقافي والرياضي والاقتصادي والسياسي، وهو ما يؤكد أن المملكة تنفتح على العالم.

شدد كذلك على أن المملكة تفتح آفاقًا جديدة في الإعلام سواء الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء، متابعًا: “اليوم السعودي أو العربي يصحى من النوم يجد خبر جديد عن السعودية وهناك حراك قادم، سواء سباق الفروسية العالمي بعد أيام أو سباق الدرعية”.

حاضنة العالم

ورأى أن المملكة باستضافة تلك الفعاليات الكبرى أصبحت حاضنة للعالم، مقدمًا الشكر إلى القيادة الحكيمة وكل من عمل في تلك الفعاليات لإنجاحها.

وانطلقت في الرياض، أمس الاثنين، أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بتنظيم من هيئة الصحفيين بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، وحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبله.

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