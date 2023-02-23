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قدم مساعدات إنسانية وطبية للمتضررين من الزلزال المدمر

الإنقاذ السعودي يصل الرياض بعد تنفيذ مهمته الميدانية في 47 موقعًا بتركيا

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ مساءً
الإنقاذ السعودي يصل الرياض بعد تنفيذ مهمته الميدانية في 47 موقعًا بتركيا
المواطن - فريق التحرير

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وصل فريق البحث والإنقاذ السعودي بالمديرية العامة للدفاع المدني إلى الرياض، قادمًا من جمهورية تركيا بعد أن أنهى أعماله ومهامه؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد- حفظهما الله- في مد يد العون والمساعدة للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

لحظات الاستقبال

وتفصيلًا، جاء ذلك بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حيث كان في استقباله مدير عام الدفاع المدني المكلَّف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي، ومساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، حسبما ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني على موقع تويتر.

وبدأ الفريق السعودي أعماله بالاجتماع والتنسيق مع المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ (INSARAG) والسلطات المحلية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) لتحديد المواقع التي سيباشر فيها الفريق مهام البحث والإنقاذ وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية، إضافة إلى تجهيز فريق التقييم مقر المعسكر وتقديم الدعم والخدمات اللوجستية طوال فترة وجوده في الجمهورية التركية.

3 مدن تركية

ونفَّذ فريق البحث والإنقاذ السعودي مهام الإنقاذ والبحث عن الناجين في (47) موقعًا في (3) مدن تركية، هي (غازي عنتاب وأنطاكيا وكهرمان مرعش) باستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات على مدار الساعة. يذكر أن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لا يزال على أرض الميدان في سوريا وتركيا يقدم خدماته الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الزلزال، ويعمل حاليًّا على متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج الإغاثية هناك، المخصصة للمنكوبين المتضررين؛ بهدف التخفيف من معاناتهم.

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