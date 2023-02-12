الاتحاد الأكثر استحواذًا بالجولة الـ16

ظهر الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو بشكل مميز ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، لينجح في تصدر قائمة مميزة.

الاتحاد الأكثر استحواذًا للكرة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الاتحاد في الصدارة بنسبة 70.2% حيث تألق ضد العدالة، ونجح في الفوز بخماسية دون رد.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثاني بقائمة الأعلى استحواذًا على الكرة خلف الاتحاد بنسبة وصلت إلى 69.6%، يليه أبها بنسبة بلغت 67.2%، ثم ضمك بنسبة بلغت 61.3%، يليه الطائي بـ53.2%.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ16، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ37 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك وأبها، ثم الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرائد، يليه الوحدة بـ15 نقطة، الخليج 13 نقطة، العدالة 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.