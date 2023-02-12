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ضمن منافسات دوري روشن

الاتحاد الأكثر استحواذًا بالجولة الـ16

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
الاتحاد الأكثر استحواذًا بالجولة الـ16
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو بشكل مميز ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، لينجح في تصدر قائمة مميزة.

الاتحاد الأكثر استحواذًا للكرة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الاتحاد في الصدارة بنسبة 70.2% حيث تألق ضد العدالة، ونجح في الفوز بخماسية دون رد.

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الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثاني بقائمة الأعلى استحواذًا على الكرة خلف الاتحاد بنسبة وصلت إلى 69.6%، يليه أبها بنسبة بلغت 67.2%، ثم ضمك بنسبة بلغت 61.3%، يليه الطائي بـ53.2%.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ16، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ37 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك وأبها، ثم الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرائد، يليه الوحدة بـ15 نقطة، الخليج 13 نقطة، العدالة 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @SPL

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