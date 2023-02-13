الاتحاد في اختبار صعب ضد الاتفاق

يأمل الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة نتائجه المميزة خلال الفترة الأخيرة، وتجاوز عقبة الاتفاق في دوري روشن السعودي.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الاتحاد، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، على ملعب محمد بن فهد في الدمام.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الثاني برصيد 37 نقطة بالتساوي مع النصر المتصدر.

الاتحاد يسعى لمواصلة تألقه

وتُعد مباراة الاتفاق ضد الاتحاد بمثابة الاختبار الصعب للعميد، حيث تسعى كتيبة نونو سانتو لمواصلة العروض القوية، وكان آخرها الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة بخمسة أهداف دون رد.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز ضد الاتفاق، من أجل الحفاظ على تواجده في المراكز الأولى، أملًا في تعثر النصر والشباب، وخطف صدارة دوري روشن السعودي، والمنافسة على اللقب هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تراجع الأداء والنتائج مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، ويأمل في استعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته ضد الطائي في الجولة الماضية.