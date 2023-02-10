الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن مع النصر بخماسية في العدالة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على ضيفه العدالة بخماسية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وافتتح العميد التسجيل عبر نجمه البرازيلي رومارينيو في الدقيقة الـ17 من ضربة خلفية مزدوجة نفذها بإتقان شديد.

الاتحاد يضرب بخماسية

ثم أضاف النجم المغربي حمدالله الهدف الثاني للعميد بالدقيقة السابعة والثلاثين، بعد اختراق مميز لدفاعات نادي العدالة.

وفي الشوط الثاني، واصل العميد ضغطه ليضيف الهدف الثالث عبر حمدالله في الدقيقة الـ67.

ثم أضاف العميد رابع الأهداف عبر النجم البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة الـ94.

وعزز هارون كمارا من تقدم العميد بإحرازه الهدف الخامس بمهارة فردية مميزة في الدقيقة الـ98.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 37 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نادي النصر المتصدر.

بينما تجمد رصيد العدالة عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر “قبل الأخير”.

حمدالله يسجل 100 هدف

وحقق النجم عبدالرزاق حمدالله إنجازًا مميزًا، وذلك بعد أن سجل ثنائية في شباك نادي العدالة اليوم في الجولة الـ16، حيث نجح مهاجم الاتحاد في تسجيل 100 هدف في دوري المحترفين السعودي، بعد هدفيه في شباك نادي العدالة.