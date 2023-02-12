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بسبب تغيبه عن حضور جلسات المحاكمة

الاستئناف تحدد موعدًا بديلًا للنظر في دعوى المتهم ناصر الحنيني

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٣ مساءً
الاستئناف تحدد موعدًا بديلًا للنظر في دعوى المتهم ناصر الحنيني
المواطن - واس

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أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، أنه نظراً لتغيب المتهم/ ناصر بن يحيى بن ناصر الحنيني -سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم (1015188483)عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى يوم الخميس بتاريخ 1444/7/25هـ الساعة الثامنة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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