البكيري يثير الجدل: آل معمر أو جارسيا أحدهما يُغادر النصر قريبًا !

أثار الإعلامي الرياضي محمد البكيري، الجدل من جديد بعد إعادته نشر تغريدة سابقة كان تحدث فيها عن أن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر قد يرحل عن منصبه أو أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا يُغادر منصبه كمدرب للفريق الكروي الأول.

وخسر أصفر الرياض 4 نقاط من أصل 9 في آخر 3 مباريات له في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى توديعه بطولة كأس السوبر السعودي من دور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام نادي الاتحاد بنتيجة 3/ 1.

مغادرة النصر قريبًا

وأعاد البكيري اليوم الجمعة بعد مواجهة الفتح، تغريدة سابقة كان كتبها يوم الاثنين الماضي حيث قالت: “أنباء، أحدهما سيسبق الآخر في مغادرة النصر قريبًا”.

وأضاف البكيري: “لا زلت عند كلامي، أحدهما سيغادر من الباب الصغير قريبًا”.

ليست المرة الأولى

وكان البكيري أدلى بتصريح أثار غضب جماهير أصفر الرياض في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن قال إن جماهير النادي العاصمي ارتدت كل قمصان الأندية المنافسة بسبب تفوق الهلال.

وتحدث البكيري المعروف بانتمائه لنادي الاتحاد في إحدى المساحات عبر “تويتر”: “الهلال جعل جمهور أصفر الرياض يرتدي كل قمصان أندية العالم، ونادي الاتحاد الوحيد الذي جعل جماهير النصر، ترتدي شعار الهلال”.

وأعرب مجموعة كبيرة من جماهير العالمي عن استيائهم بسبب تصريحات البكيري، مؤكدين أن ولاءهم التشجيعي هو لنادي النصر فقط، ولا يهتمون بتشجيع أي ناد آخر.