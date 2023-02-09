Icon

4 مباريات غدًا في دوري روشن Icon وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية Icon مبنى المواطنة المفقودة بتركيا منهار بالكامل Icon الشباب يزيد أوجاع الباطن برباعية Icon مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات أرضية Icon التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات Icon عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المستحضرات الصيدلانية Icon تبرعات الحملة الشعبية السعودية تقفز لـ 144 مليون ريال Icon الرياض تحتضن المنتدى السعودي للإعلام لتمكين المرأة Icon إحصائية تحفز كريستيانو رونالدو ضد الوحدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يلزم العميل التواصل مع الموارد البشرية

التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات

2023-02-09 الساعة 6:15
التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت المؤسسة العامة للتأمينات، إن التأمين الطبي خارج نطاق اختصاصها وعملها، مؤكدة أنه يلزم العميل التواصل مع وزارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالتأمين الطبي.

جاء ذلك ردًا من التأمينات، عبر حسابها الرسمي للعناية بالعملاء ردًا على استفسار بشأن إصدار التأمين الطبي للموظف بعد مباشرة العمل.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

Img

توفيت ابنته تحت الأنقاض فظل ممسكًا بيدها حتى انتشال جثمانها

المستحقون للمعاش

وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة أن هناك 8 أفراد من العائلة يستحقون صرف المعاش بعد وفاة المشترك، هم:-

ـ والد ووالدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.

ـ أرملة أو أرامل المشترك المتوفى وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.

ـ أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا على الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته وأن يكون بلا عمل.

– بنات المشترك المتوفى مهما كان عمرهن حتى زواجهن، أما الملتحقات بعمل منهن فيحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال.

ـ جد وجدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.

ـ إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.

ـ أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.

ـ أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى إكمال هذه السن، وتمدد سن الاستحقاق إلى (26) سنة إذا كانوا يكملون دراستهم، كما أن الملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود (3000) ريال، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...
الرياضة

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...

الرياضة
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...
السوق

الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...

السوق
تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

وظائف
تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي
العالم

تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي

العالم