Icon

التأمينات توضح آلية توزيع المعاش على المستحقين Icon جارسيا: رونالدو لم يكن سعيدًا بأداء النصر Icon خريجة صيدلة تشكو مضايقات مديرها: تقدمت بشكاوى دون جدوى Icon أرقام رونالدو أمام الفتح Icon تحذيرات من استخدام قطرات العين المرطبة EzriCare Icon إغلاق خدمات مجانية يقدمها تويتر بداية من 9 فبراير Icon وليد الفراج : النصر متوتر ورونالدو لا يتعاون أحد معه ! Icon الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة الوداد المغربي Icon بلينكن لـ نظيره الصيني: لن أسافر بكين Icon ارتفاع أسعار النفط أحد أسباب نمو اقتصاد السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
بالتساوي إذا كانوا ثلاثة أو أكثر

التأمينات توضح آلية توزيع المعاش على المستحقين

2023-02-03 الساعة 11:52
التأمينات توضح آلية توزيع المعاش على المستحقين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التذكير بكيفية توزيع المعاش على الورثة والذي يختلف بحسب أعداد المستحقين.

وأوضحت خدمة العناية بالعملاء، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم توزيع المعاش بالكامل وبالتساوي على أفراد عائلة المشترك المستحقين إذا كانوا ثلاثة وأكثر.

نسب التوزيع

وأضافت التأمينات الاجتماعية أن المعاش يتم توزيعه بنسبة 75% إذا كان الورثة اثنين فقط، وبنسبة 50% إذا كان المستحق واحدًا فقط.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

في سياق آخر، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبرام اتفاقية مع شركة “مصدر” للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها وتديرها الشركة.

وتعد “مصدر” إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول التقنية وحلول الأعمال في المملكة.

من جهته، قال محافظ التأمينات الاجتماعية، محمد بن طلال النحاس: إن الاتفاقية تأتي امتدادًا للاستثمار في البنية التقنية التي تساعد المؤسسة في إنجاز تعاملاتها وتحقيق رضا عملائها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...
السعودية اليوم

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...

السعودية اليوم
كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل
العالم

كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل

العالم
سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...
السعودية اليوم

سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...

السعودية اليوم
استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...
السعودية اليوم

استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...

السعودية اليوم
3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...
أخبار أمنية

3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...

أخبار أمنية
ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...
الرياضة

ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...

الرياضة
كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد
الرياضة

كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد

الرياضة