التأمينات توضح آلية توزيع المعاش على المستحقين جارسيا: رونالدو لم يكن سعيدًا بأداء النصر خريجة صيدلة تشكو مضايقات مديرها: تقدمت بشكاوى دون جدوى أرقام رونالدو أمام الفتح تحذيرات من استخدام قطرات العين المرطبة EzriCare إغلاق خدمات مجانية يقدمها تويتر بداية من 9 فبراير وليد الفراج : النصر متوتر ورونالدو لا يتعاون أحد معه ! الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة الوداد المغربي بلينكن لـ نظيره الصيني: لن أسافر بكين ارتفاع أسعار النفط أحد أسباب نمو اقتصاد السعودية
جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التذكير بكيفية توزيع المعاش على الورثة والذي يختلف بحسب أعداد المستحقين.
فيديو | التأمينات الاجتماعية: المعاش يوزع بالتساوي على أفراد عائلة المشترك#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/E5G9S3IuM5قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 3, 2023
وأوضحت خدمة العناية بالعملاء، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم توزيع المعاش بالكامل وبالتساوي على أفراد عائلة المشترك المستحقين إذا كانوا ثلاثة وأكثر.
وأضافت التأمينات الاجتماعية أن المعاش يتم توزيعه بنسبة 75% إذا كان الورثة اثنين فقط، وبنسبة 50% إذا كان المستحق واحدًا فقط.
في سياق آخر، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبرام اتفاقية مع شركة “مصدر” للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها وتديرها الشركة.
وتعد “مصدر” إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول التقنية وحلول الأعمال في المملكة.
من جهته، قال محافظ التأمينات الاجتماعية، محمد بن طلال النحاس: إن الاتفاقية تأتي امتدادًا للاستثمار في البنية التقنية التي تساعد المؤسسة في إنجاز تعاملاتها وتحقيق رضا عملائها.