التأمينات توضح آلية توزيع المعاش على المستحقين

جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التذكير بكيفية توزيع المعاش على الورثة والذي يختلف بحسب أعداد المستحقين.

وأوضحت خدمة العناية بالعملاء، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم توزيع المعاش بالكامل وبالتساوي على أفراد عائلة المشترك المستحقين إذا كانوا ثلاثة وأكثر.

نسب التوزيع

وأضافت التأمينات الاجتماعية أن المعاش يتم توزيعه بنسبة 75% إذا كان الورثة اثنين فقط، وبنسبة 50% إذا كان المستحق واحدًا فقط.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

في سياق آخر، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبرام اتفاقية مع شركة “مصدر” للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها وتديرها الشركة.

وتعد “مصدر” إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول التقنية وحلول الأعمال في المملكة.

من جهته، قال محافظ التأمينات الاجتماعية، محمد بن طلال النحاس: إن الاتفاقية تأتي امتدادًا للاستثمار في البنية التقنية التي تساعد المؤسسة في إنجاز تعاملاتها وتحقيق رضا عملائها.