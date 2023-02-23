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كما عاقبت الانضباط مدرب النصر

التصريحات تُغرم رئيسي التعاون والعدالة 50 ألفًا

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
التصريحات تُغرم رئيسي التعاون والعدالة 50 ألفًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عقوباتها بشأن مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وفي مقدمتها؛ مواجهة النصر ضد التعاون.

تغريم جارسيا ورئيس التعاون

وغرمت اللجنة، مدرب النصر، الفرنسي رودي جارسيا 30 ألف ريال، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية داخل المباراة خلال مباراة فريقه ضد التعاون، وذلك وفقًا لتقرير مراقب اللقاء.

جارسيا
جارسيا – المصدر @SPL

وقررت اللجنة تغريم رئيس نادي التعاون، سعود الرشودي 30 ألف ريال، وذلك لقيامه بالتصريح بعد المباراة عبر وسائل الإعلام ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تضمنت الإساءة تجاه حكم اللقاء ورئيس لجنة الحكام.

وقال الرشودي بعد المباراة: “الضرب في الميت حرام، هدف النصر الثاني غير صحيح والجمهور ضغط على الحكم لاحتسابه، سكري القصيم ظُلم في مباراة اليوم تحكيميًّا، فريقي لو يملك الدعم المالي لطلبنا حكام أجانب في كل المباريات”.

النصر ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

الانضباط تغرم رئيس العدالة

كما غرمت اللجنة رئيس نادي العدالة، عبدالعزيز المضحي 20 ألف ريال، لقيامه بالتصريح بعد مواجهة الاتفاق عبر وسائل الإعلام والإساءة الإعلامية تجاه حكم المباراة.

رئيس نادي العدالة عبدالعزيز المضحي
عبدالعزيز المضحي
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