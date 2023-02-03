التعادل شعار مباريات الفتح والنصر في فبراير

تنتظر الجماهير مواجهة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بينهما للتألق وتحقيق الفوز في ختام الدور الأول.

مواجهة قوية اليوم

وتُقام الفتح والنصر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يقع الفتح في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

نتائج مواجهات الفتح والنصر

ولعب الفتح والنصر 26 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق الفوز 15 مرة، مقابل 3 انتصارات للنموذجي، وخيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.

وتُعد مباراة الفتح والنصر اليوم هي الرابعة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري خلال شهر فبراير، ولم ينجح أي منهما في تحقيق الفوز، حيث انتهت الثلاث مواجهات بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحقيق أكثر من رقم مميز، ومن أبرزها، استعادة صدارة الترتيب، ويتوج بطلًا للشتاء، وسيصل إلى النقطة 36 للمرة الأولى في دوري المحترفين بعد زيادة الفرق إلى 16.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لتحقيق الفوز، وإنهاء الدور الأول في مركز متقدم، خاصة أن مباراة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره.