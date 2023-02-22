التعاون يُلاقي الفيحاء والاتحاد يواجه الرائد غدًا درعية آل سعود رفرف علمها واللي سكنها ساكن القلب والعين سفير فرنسا من الدرعية: اختبرت كرم الضيافة السعودية أينما ذهبت فعاليات تاريخية وتراثية سعودية بمعرض آيدكس 2023 في يوم التأسيس يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي المجيد مواجهة صعبة تنتظر النصر بجولة يوم التأسيس السديس: بيوم التأسيس كنا وبدونه لم نكن الجماهير سر تألق الأهلي في دوري يلو مشروع المكعب يضع معيارًا جديدًا لمشاريع التنمية الحضرية حول العالم أبرز أعمال الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها
تنطلق منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بمواجهتي التعاون والفيحاء، والاتحاد ضد الرائد.
ويلعب التعاون ضد الفيحاء عند الساعة الرابعة مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويسعى سكري القصيم لاستعادة توازنه بعد الخسارة آخر مباراتين وحصد الثلاث نقاط، فيما يطمح الفريق البرتقالي لتحقيق نتيجة إيجابية.
وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، ولديه لقاء مؤجل ضد الهلال.
وفي ثاني مواجهات جولة يوم التأسيس، يلعب الاتحاد ضد الرائد عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ويطمح العميد للحفاظ على سلسلة انتصاراته، فيما يسعى الفريق الريداوي لمواصلة نتائجه الإيجابية.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع النصر المتصدر، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.