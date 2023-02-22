التعاون يُلاقي الفيحاء والاتحاد يواجه الرائد غدًا

تنطلق منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بمواجهتي التعاون والفيحاء، والاتحاد ضد الرائد.

التعاون والفيحاء يفتتحان الجولة

ويلعب التعاون ضد الفيحاء عند الساعة الرابعة مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويسعى سكري القصيم لاستعادة توازنه بعد الخسارة آخر مباراتين وحصد الثلاث نقاط، فيما يطمح الفريق البرتقالي لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، ولديه لقاء مؤجل ضد الهلال.

الاتحاد يستضيف الرائد

وفي ثاني مواجهات جولة يوم التأسيس، يلعب الاتحاد ضد الرائد عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ويطمح العميد للحفاظ على سلسلة انتصاراته، فيما يسعى الفريق الريداوي لمواصلة نتائجه الإيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع النصر المتصدر، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.