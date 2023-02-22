Icon

التعاون يُلاقي الفيحاء والاتحاد يواجه الرائد غدًا Icon درعية آل سعود رفرف علمها واللي سكنها ساكن القلب والعين Icon سفير فرنسا من الدرعية: اختبرت كرم الضيافة السعودية أينما ذهبت Icon فعاليات تاريخية وتراثية سعودية بمعرض آيدكس 2023 في يوم التأسيس Icon يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي المجيد Icon مواجهة صعبة تنتظر النصر بجولة يوم التأسيس Icon السديس: بيوم التأسيس كنا وبدونه لم نكن Icon الجماهير سر تألق الأهلي في دوري يلو Icon مشروع المكعب يضع معيارًا جديدًا لمشاريع التنمية الحضرية حول العالم Icon أبرز أعمال الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في افتتاح منافسات جولة يوم التأسيس

التعاون يُلاقي الفيحاء والاتحاد يواجه الرائد غدًا

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
التعاون يُلاقي الفيحاء والاتحاد يواجه الرائد غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تنطلق منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بمواجهتي التعاون والفيحاء، والاتحاد ضد الرائد.

التعاون والفيحاء يفتتحان الجولة

ويلعب التعاون ضد الفيحاء عند الساعة الرابعة مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويسعى سكري القصيم لاستعادة توازنه بعد الخسارة آخر مباراتين وحصد الثلاث نقاط، فيما يطمح الفريق البرتقالي لتحقيق نتيجة إيجابية.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، ولديه لقاء مؤجل ضد الهلال.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @SPL

الاتحاد يستضيف الرائد

وفي ثاني مواجهات جولة يوم التأسيس، يلعب الاتحاد ضد الرائد عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ويطمح العميد للحفاظ على سلسلة انتصاراته، فيما يسعى الفريق الريداوي لمواصلة نتائجه الإيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع النصر المتصدر، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي
السعودية اليوم

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج...

السعودية اليوم
تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب في منازلهم
السعودية اليوم

تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب...

السعودية اليوم
مراد باتنا مطلب النصراويين
الرياضة

مراد باتنا مطلب النصراويين

الرياضة
تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري روشن
الرياضة

تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري...

الرياضة
جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم
السعودية اليوم

جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم

السعودية اليوم
وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا
العالم

وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في...

العالم
تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية
آخر الاخبار

تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية

آخر الاخبار
جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي ستانيكي
مشاهير

جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي...

مشاهير