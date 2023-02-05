التعليم عن بعد غدًا في مدارس الجوف

أعلنت إدارة تعليم الجوف، استمرار الدراسة عن بعد غدًا الاثنين عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

الدراسة عبر منصة مدرستي

وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الاثنين 15/ 7/ 1444هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، في مدارس إدارة تعليم الجوف.

تعليم الشمالية

وأعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصتي مدرستي وروضتي؛ حرصًا على سلامة الجميع في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأشارت تعليم الشمالية في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر إلى أن القرار يشمل منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها، موضحًا أن الدراسة ستكون عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم الاثنين 15/ 7/ 1444هـ بجميع مدارس تعليم الحدود الشمالية؛ حرصًا على سلامة الجميع.