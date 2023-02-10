التهرب الوظيفي بين الأعذار الطبية ومشاكل العمل

دخل عدد من المواطنين في حلقة نقاشية بشأن تهرب الموظفين من العمل، بعد أن شكك أحد المتخصصين في الأعذار الطبية المتكررة لدى الموظفين، وتأثيراتها على سير العمل.

من جانبه، قال خالد الحربي – مسؤول الموارد البشرية في إحدى المؤسسات- إن بعض الموظفات يقدمن أعذارًا طبية من نفس المركز بشكل متكرر، حيث قال: عندي مجموعة بنات من نفس الشفت، ومن فترة صاروا يجيبون أعذار طبية عند نفس المركز ونفس الدكتور المشكلة مجموعة، وبنفس الشفت والأعذار على يومين، وثلاثة أيام، وتأثر العمل وكلها من منصة معينة، متسائلاً: كيف أتصرف؟

الأعذار الطبية

فيما تفاعل أحد المواطنين قائلا: أولا خلنا نتفق إنه ما يحق لك ترفض الإجازات، ولكن لك الحق تطلب تقرير عن حالة الموظف وتتأكد من حالته الصحية، وإذا الوضع مريب بالنسبة لك خصوصا إنها عند نفس الدكتور، تقدر تطلب خطاب من جهة عملك إلى الجهة الأعلى للمركز الصحي وتطلب تتأكد من الوضع لأنه وصلك في غضون كذا عدد كذا من نفس المركز ونفس الدكتور.

بدوره، أضاف آخر: بالنسبه لي رحت لنفس المستشفى التي يتوجهوا إليها وطلبت أقابل الطبيب، وبعدها اشتطرت أن يكون كل عذر موثق، وبعدها أصدرت تعميم بأي عذر يأتي من هذه المستشفى مرفوض، ومن يعترض يخضع للتحقيق ويفصل من العمل.

على صعيد متصل، استطرد آخر: أنا أعمل في مستشفى حكومي ويرفض أي عذر من خارج المستشفى أو باقي المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن جميع الأعذار من المراكز والمستشفيات الأهلية مرفوضة!

حلول

فيما اقترحت إحدى المواطنات تدعى أم عبدالله قائلة: الموظفه التي لا تستأذن ولاتغيب إلا للضرورة لمدة شهر أعطها شهادة شكر، والتي تأخذ ثلاث شهادات لها هدية من الإدارة مثلاً يوم غياب، ومثلاً يوم توقع وتطلع وهكذا.

بدوره، أضاف نايف الدوسي: أي مركز صحي يقدر يرفع الإجازة على منصة صحتي ولا شيء يعتمد عليه بأن التقارير صحيحة، الأفضل يرسل خطاب من جهة العمل إلى المركز ويطلب تقرير، صدقني بعدها ماعاد يشوف إجازة مرضية من المركز.

فيما تابع آخر: الأفضل من وجهة نظري في حال رغبتكم بالمحافظة على موظفينكم: عمل استطلاع عن طبيعة الوظيفة والمصاعب التي قد تكون السبب، إظهار التقدير للموظفين الملتزمين بالعمل عن طريق الحوافز أو الشكر، ليضيف آخر: كلامك خطأ جملةً وتفصيلاً، وجود موظف سيء يفسد كل الفريق وعمل الموظفين دائماً تحت الضغط يزيد من كفائتهم.

التهرب من العمل

من جانب آخر، علق أحد المواطنين قائلا: لازم يبحث عن إجابة سؤال آخر وهو: لماذا يتهرب الموظفون من العمل؟ يحل هالمشكلة ولن يضطر الموظف لإحضار عذر طبي!، ليضيف آخر: كثرة الغيابات والأعذار تشير إلى وجود مشكلة في بيئة العمل، اتفق معاك جدا.

وختم حساب خاص بالتوعية القانونية: بحسب ما نصت علية لائحة تقارير منح الإجازات المرضية في المادة ( ٩ فقرة أ ) صلاحية المركز يوم واحد فقط تمدد ليوم آخر بشرط زيارة أخرى وتقيم آخر فإذا كانت خلاف ذلك يحق لك إحالة الإجازة إلى الشؤون القانونية لمخاطبة جهة عمل مصدر الإجازات لمعاقبته على المخالفة.