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لدعم الأبحاث والدراسات الخاصة بتاريخ السعودية

الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية المرتبطة بتأسيس المملكة

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية المرتبطة بتأسيس المملكة
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الثقافة اليوم، أسماء الحاصلين على منح 1139 البحثية ليوم التأسيس، التي أطلقتها بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز؛ لدعم الأبحاث والدراسات الخاصة بتاريخ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – في عام 1139هـ/1727م من جميع النواحي السياسية، الاجتماعية، البيئية، والاقتصادية.

أسماء الفائزين

وتضمنت القائمة كل من: أ. إبراهيم الحقيل، د. يحيى خطاطبه وفريقه، د. سميرة العتيبي وفريقها، د. وجدان توفيق وفريقها، أ. صالح الثبيتي، أ. مريم العنزي، د. رنا محبوب وفريقها، ود. مبارك الدوسري.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج استقبل 94 طلب تقديم على المنح من العلماء، والخبراء السعوديين، وغير السعوديين المهتمين بدراسة يوم التأسيس السعودي، وتاريخ الدولة السعودية الأولى.

واشتمل نطاق المنحة في سنتها الأولى على أبحاث ودراسات المرحلة الزمنية (1139هـ – 1233هـ)، وأبحاث تؤرخ قيام الدولة السعودية الأولى، وأبحاث ودراسات حول دور يوم التأسيس في تعزيز الهوية الوطنية السعودية، وأبحاث ودراسات نقديّة عن المصادر التاريخية والوثائق التي تناولت تلك المرحلة.

تكثيف الإنتاج التاريخي

وتهدف وزارة الثقافة من هذه المنح إلى تكثيف الإنتاج المعرفي المرتبط بهذه المرحلة التاريخية المهمة من عمر المملكة العربية السعودية، وإبراز العمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية الذي يمتد إلى ثلاثة قرون، إلى جانب دعم بناء المعرفة التاريخية المحيطة بجذور الدولة السعودية الأولى من خلال دعم العلماء والباحثين.

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