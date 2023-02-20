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دعم للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي

الجبير: المملكة تصدرت المساعدات الإنسانية عالمياً في 2021 بـ 7 مليارات دولار

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
الجبير: المملكة تصدرت المساعدات الإنسانية عالمياً في 2021 بـ 7 مليارات دولار
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت صباح اليوم الاثنين، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث في العاصمة الرياض، وذلك بمشاركة عدد من القادة والمانحين والعاملين والخبراء في مجال العمل الإنساني من مختلف دول العالم، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.

 

المملكة في مقدمة الدول الداعمة

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن المملكة في مقدمة الدول الداعمة وللمنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية على مستوى العالم.

وأضاف عادل الجبير “المملكة قدمت أكثر من 7 مليارات دولار مساعدات إنسانية للمنظمات الدولية في عام 2021، وكانت رقم واحد على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإنسانية”.

ويأتي المنتدى في دورته الثالثة والذي سيقام على مدى يومين امتدادًا للدورتين السابقتين الرامية لمواكبة أحدث التطورات ذات الصلة بالعمل الإنساني والإغاثي واستحداث تدابير عملية وفعالة تراعي الاحتياجات المتغيرة على أرض الواقع، كما يوفر على مدى يومين منصة مثالية تجمع بين المختصين وكبار صناع القرار من جميع أطياف المجتمع الإنساني الدولي، ويشارك فيه ممثلون رفيعو المستوى للهيئات والمؤسسات الأممية والعالمية والمحلية.

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