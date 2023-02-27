الجماهير التركية تلقي الدُّمى في الملعب وتطالب باستقالة الحكومة

ألقى جماهير كرة القدم التركية دمى محشوة على أرضية الملعب خلال مباراة بين بشكتاش وأنطالياسبور؛ من أجل إظهار دعمهم للأطفال المتضررين من الزلزال.

وتوقفت المباراة عند الدقيقة الرابعة و17 ثانية وهو الوقت الذي ضرب فيه الزلزال جنوب شرق تركيا الساعة 4:17 صباحًا بالتوقيت التركي المحلي في 6 فبراير.

إرسال الدمى للأطفال المتضررين

وأمطر المشجعون أرضية الملعب بدمى الدببة وغيرها من ألعاب الأطفال بألوان وأحجام مختلفة، وسيتم إرسالها إلى الأطفال المتضررين من الزلزال عبر نادي بشكتاش.

واندفع اللاعبون لجمع الدمى بينما ظهرت على شاشة لوحة النتائج أرقام لوحات تسجيل المقاطعات الـ11 المتأثرة في تركيا.

هتافات تدعو لاستقالة الحكومة

كما هتف بعض مشجعي بشكتاش مطالبين بـ استقالة الحكومة احتجاجًا على رد فعل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الزلزال، والذي يعتبره الكثيرون في تركيا بطيئًا وغير كافٍ.

ودعا شريك أردوغان في الحكومة، زعيم الحركة القومية التركية، دولت بهجلي، إلى لعب مباريات كرة القدم بدون مشجعين واستقال من عضوية نادي بشكتاش لكرة القدم.

ويُذكر أن جماهير القطب الآخر لكرة القدم التركية، فنربخشة، قد أطلقت هتافات مطالبة باستقالة الحكومة، السبت الماضي أيضًا.

وضرب زلزال آخر ملاطية، تركيا، اليوم الاثنين، حيث قتل شخص وأصيب 69 آخرين بجروح، وقد أسفر عن في انهيار 22 مبنى على الأقل.