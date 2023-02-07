موانئ توقع اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي بميناء الدمام توفيت ابنته تحت الأنقاض فظل ممسكًا بيدها حتى انتشال جثمانها منفذو جرائم سطو وحيازة مخدرات في قبضة الأمن جورجينا مع أطفالها في صحراء المملكة: يوم رائع الجوازات تستعرض خدماتها وإنجازاتها في ليب 23 غوغل Bard ينافس ChatGPT 10 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة الفنار ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيسة الوزراء الإيطالية رويترز: صندوق الاستثمارات يتلقى طلبات سندات خضراء بـ 12 مليار دولار
تشارك المديرية العامة للجوازات ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض السعودية الرقمية في المؤتمر التقني الدولي “ليب 23″، والمقام في مركز واجهة الرياض، الذي يتم فيه استعراض أبرز الحلول الرقمية التي تقدمها الوزارة.
وتستعرض المديرية العامة للجوازات لزوار المؤتمر خدمتي إصدار وتجديد الجواز الإلكتروني المدشنة مؤخراً عبر منصة أبشر الإلكترونية، وأبرز إنجازاتها في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات ،والخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وتمكنت وزارة الداخلية عن طريق تمكين الذكاء الاصطناعي من أتمتة عدد من الإجراءات وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات أبشر على الأجهزة الذكية.